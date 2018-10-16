Кличко: горячая вода возвращается в дома всех киевлян

Виталий Кличко также призвал киевлян ответственно относиться к вопросу теплоэнергосбережения.

Горячая вода возвращается в дома киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, которое он разместил на странице в Facebook.

"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в свыше 3 тысяч домов, где ее не было несколько месяцев, - отметил Кличко. - Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь работает ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельной - подключили 90 процентов из тех, что не работали", - цитирует пресс-служба столицы Кличко.

По его словам, горячая вода уже подается жителям Троещины, Лесного массива, а с сегодняшнего дня - на Оболонь и Подол.

"Также мы начинаем технологический процесс запуска системы отопления. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы", - отметил Кличко.

Мэр напомнил, что пройдя через сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не потерял 1,2 млрд гривен средств общины. - Их пытались взыскать за штрафы и пени частной компании.

"Нам есть куда тратить эти средства! Часть из них, например, пойдет на зарплаты и надбавки столичным педагогам. Потому государственную образовательную субвенцию города не дополучили”, - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко также призвал киевлян ответственно относиться к вопросу теплоэнергосбережения. "Это - и закрыты окна и двери в ваших подъездах. И программа 70/30, которая успешно воплощается в столице. Эта программа позволяет жителям домов экономить на оплате за отопление до 50-ти процентов средств. Поэтому, все вместе, готовимся к зиме!” - обратился к киевлян Кличко.