В 2014 году в Киеве демонтировано более 1,6 тыс. МАФов
11:59, 09 января 2015Киев
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В 2014 году в столице демонтировано 1 тыс. 680 единиц незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ).
В 2014 году в Киеве демонтировано более 1,6 тыс. незаконно установленных МАФов / фото КГГА
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Отмечается, что в прошлом году было демонтирован 191 МАФ работниками КП «Киевблагоустройство» и райгосадминистраций, все остальные МАФы демонтированы владельцами по результатам принятых мер.
В прошлом году активно проводился демонтаж возле арки Дружбы Народов – 74 единицы, на ул. Крещатик и на Майдане Незалежности – 27 сооружений.
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