В 2014 году в Киеве демонтировано более 1,6 тыс. МАФов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Отмечается, что в прошлом году было демонтирован 191 МАФ работниками КП «Киевблагоустройство» и райгосадминистраций, все остальные МАФы демонтированы владельцами по результатам принятых мер.

В прошлом году активно проводился демонтаж возле арки Дружбы Народов – 74 единицы, на ул. Крещатик и на Майдане Незалежности – 27 сооружений.