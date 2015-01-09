В Киеве задействованы более 500 единиц техники для уборки улиц от снега

К работе также привлечено более 220 тракторов и малой механизации жилищно-эксплуатационных организаций для уборки дворов и проездов, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Уборка придомовых территорий и межквартальных проездов обеспечивают более 4 тыс. работников столичных жилищно-коммунальных служб.

Городские власти также обращают внимание руководителей частных предприятий, в частности, торговых точек, которые работают в Киеве, на необходимость уборки прилегающей территории.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в столице сегодня сохранится облачная погода со значительными осадками. Температура воздуха будет колебаться от - 9 до 0 °С.