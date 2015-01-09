В Киеве слепили 30-метровую снежную скульптуру (фоторепортаж)

Скульптурная композиция из снега «Рыцари, Грифон, Дракон» создана в рамках проекта Kiev Ice Portal.

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Ее размер достигает более 30 м в длину и более 3 м в высоту.

Регистрация национального рекорда Украины «Самая длинная снежная композиция» состоялась 9 января.