В Киеве слепили 30-метровую снежную скульптуру (фоторепортаж)
16:24, 09 января 2015Киев
3691
В столице создали рекордную снежную композицию.
Скульптурная композиция из снега «Рыцари, Грифон, Дракон» создана в рамках проекта Kiev Ice Portal.
Читайте такжеСиноптики пообещали потепление и мокрый снег с завтрашнего дня
Ее размер достигает более 30 м в длину и более 3 м в высоту.
Регистрация национального рекорда Украины «Самая длинная снежная композиция» состоялась 9 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter