В Киеве слепили 30-метровую снежную скульптуру (фоторепортаж)

16:24, 09 января 2015
Киев
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В столице создали рекордную снежную композицию.

Скульптурная композиция из снега «Рыцари, Грифон, Дракон» создана в рамках проекта Kiev Ice Portal.

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Ее размер достигает более 30 м в длину и более 3 м в высоту.

Регистрация национального рекорда Украины «Самая длинная снежная композиция» состоялась 9 января.

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