"Киевэнерго" назвало районы столицы, где может появиться зеленая вода

ПАТ «Киевэнерго» с 12 января в 2015 г. в течение трех недель будет проводить специальные мероприятия, направленные на выявление мест утечки воды в теплосетях части Печерского, Шевченковского, Голосеевского, Днепровского, Дарницкого и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Для этого в сетевую воду добавят органический краситель (флуоресцеин), который придаст воде зеленый оттенок, и это поможет выявить места повреждения в системе теплоснабжения.

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Отмечается, что работы будут проводиться по согласованию санэпидемстанции г. Киева и районных государственных администраций.

Зоны тепловых сетей, где будут проводиться упомянутые мероприятия, охватывают систему теплоснабжения жилых массивов Русановка, Березняки, Теличка, Зверинец, Липки, Черная гора, Печерск, центральной части города, Теремки-1, Теремки-2, Демиевка (частично), Саперная Слободка, Первомайский, Чоколовка, Соломенка, Караваевы Дачи, Лукьяновка (частично), Позняки, Осокорки (перечень улиц добавляется). Обращаем также внимание, что в связи с наличием технологических связей между теплоисточниками возможно появление воды с зеленым оттенком и в прилегающих жилых массивах.

Специалисты уверяют, что флуоресцеин не причиняет вреда здоровью человека и внешней среде.

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При наличии повреждений теплосетей окрашенная вода может попасть во внутридомовые сети. Поэтому Киевэнерго обращается к жителям столицы, руководителям предприятий и эксплуатирующих организаций с просьбой при выявлении воды с зеленым оттенком сообщить об этом по телефону колл-центра компании 15-88 со стационарного телефона или 202-15-88 с мобильного и не использовать ее для приготовления пищи, стирки и тому подобное.