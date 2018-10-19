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В Киеве ограничили движение на синей ветке метро

10:30, 19 октября 2018
Киев
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Произошла поломка поезда по станции "Почайна" / фото УНИАН

Об этом в микроблоге Twitter сообщает КП «Киевский метрополитен».

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"Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее движение на "красной" ветке метро приостанавливали из-за человека, который упал на колею.

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Теги: #Киев#метро#синяя ветка метро