В Киеве ограничили движение на синей ветке метро

Сейчас движение поездов на станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко" приостановлено.

В Киеве в результате поломки поезда на станции "Почайна" ограничено движение на синей ветке метрополитена.

Об этом в микроблоге Twitter сообщает КП «Киевский метрополитен».

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"Синяя ветка. Поломка поезда на станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее движение на "красной" ветке метро приостанавливали из-за человека, который упал на колею.