В Киеве возобновили движение на синей ветке метро

Поезд сломался на станции "Почайна", он отправлен в депо для выяснения причины неисправности.

В Киеве на синей ветке метро возобновлено движение поездов в обычном режиме.

Об этом в микроблоге Twitter сообщает КП «Киевский метрополитен».

"Внимание! Синяя ветка! Движение возобновлено в обычном режиме. Все станции работают", - говорится в сообщении.

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"Поезд с поломкой снят в депо для выяснения причины неисправности. Приносим извинения за временные неудобства", - заявили в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ограничивали движение на синей ветке метро в связи с поломкой поезда на станции "Почайна". Движение поездов на станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко" было приостановлено. Поезда двигались от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади".