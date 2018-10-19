Кличко: В Киеве начался отопительный сезон, тепло уже подается в учебные и лечебные заведения

Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы.

Столичная власть начала отопительный сезон в Киеве. Тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе “Завтрак с 1+1”.

“Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения – детские сады, школы, больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону”, - сказал Кличко.

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Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. За неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно, после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева, столичная власть начинает программу по модернизации системы водо-и теплоснабжения.

“Мы будем реализовывать программу по замене старых труб. Это достаточно дорогостоящий процесс. Но, тем не менее, мы уже инвестируем на много больше денег в модернизацию коммуникаций, чем инвестировала компания “Киевэнерго”, - подчеркнул Виталий Кличко.