В Бортничах сточные воды могли попасть в водопровод - госпитализированы 45 человек

"В Бортничах в течение трех дней, с 8-го по 10 января, были госпитализированы 45 человек, из них 15 – дети, с симптомами острой кишечной инфекции. Санитарная служба райадминистрации взяла пробы воды для экспертизы", – сообщил глава глава киевского управления Госсанэпидемслужбы Олег Рубан, передает gordonua.com.

Рубан добавил, что местные жители жаловались на низкое качество питьевой воды в течение всех праздников, однако в жилищно-коммунальной службе не отреагировали на обращения.

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В субботу Госсанэпидемслужба и Киевская городская госадминистрация приняли решение об отключении водопровода, чтобы провести дезинфекцию скважин и водопровода. Ожидается, что работы будут завершены в среду, 14 января.

По словам главы Госсанэпидемслужбы, "Киевводоканал" организовал подвоз воды для жителей микрорайона.

По поводу возможных причин попадания сточных вод в скважины Рубан сообщил изданию, что очевидцы сообщали об аварии канализации вблизи артезианских источников, которая произошла в столице в период сильных заморозков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области двое мужчин отравились испарениями в погребе.