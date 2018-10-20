Кличко: во время ремонта Шулявского моста движение авто будут перекрывать только частично

Кличко отметил, что на многих, так называемых переходных, объектах начаты работы, которые будут закончены в следующем году.

Движение автомобилей во время ремонта Шулявского путепровода будут перекрывать только частично. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев». По словам мэра, активные ремонтные работы на путепроводе начнутся в ноябре. И продлятся примерно полтора года.

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«Мы начинаем реконструкцию Шулявского путепровода. Движение автомобилей будут перекрывать только частично. И обязательно будем информировать киевлян, как лучше объехать этот объект во время его реконструкции. Объем работ очень большой. Но мы должны за полтора года справиться», - сказал мэр.

Кличко также отметил, что в столице продолжается масштабный ремонт дорог. Активные работы, в частности, продолжаются на проспекте Палладина. Ремонт этой важной транспортной артерии планируют закончить в следующем году. Уже открыто движение по обновленной улице Заболотного. Продолжаются работы на улице Алма-атинской и путепроводе на ней, улицах Семьи Кульженко, Туполева, на проспекте Правды, бульваре Вацлава Гавела. Скоро начнут капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры и улице Чернобыльской.

«Я держу вопрос ремонта дорог на контроле. Сегодня мы идем согласно графику. Еще несколько недель продолжатся активные работы, пока позволяют погодные условия, - подчеркнул мэр столицы».

Кличко отметил, что на многих, так называемых переходных, объектах начаты работы, которые будут закончены в следующем году. «Но могу сказать: сегодня киевляне видят, что дороги в городе уже выглядят иначе. Например, совсем другой вид имеют проспекты Победы и Воздухофлотский, бульвары Тараса Шевченко и Дружбы народов, Русановская набережная, Кольцевая дорога и много других улиц столицы», - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что во время капитального ремонта дорог осуществляют замену подземных коммуникаций, устанавливают новое современное освещение.