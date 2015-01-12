В Киеве столкнулись два автомобиля и маршрутка, есть жертвы
08:44, 12 января 2015Киев
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В Киеве в результате столкновения двух автомобилей и маршрутного микроавтобуса 1 человек погиб, 11 - травмированы.
ДТП произошло в Оболонском районе / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В Оболонском районе на автодороге Киев-Гостомель в 8:55 11 января произошло столкновение 2-х легковых автомобилей и маршрутного микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 11 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.
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