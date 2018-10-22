Киев в этом году получит 300 километров обновленных дорог - Кличко

По словам мэра Киева, бюджет городской транспортной отрасли на 2018 год составил 9,2 млрд гривен.

Киев выполнит нынешние планы по ремонту дорог и модернизации транспорта.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге после открытия семинара по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованного Всемирной дорожной ассоциацией, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST.

«Мы выполним планы, которые определили на этот год. И уже заканчиваем капитальное обновление 300 км дорог и проездов», - сказал Кличко.

По словам городского головы, бюджет транспортной отрасли на 2018 год составил 9,2 млрд гривен. Он напомнил, что в 2016-2017 годах в столице капитально отремонтировали более 500 километров дорог. Еще 300 км запланировали обновить в 2018-ом.

Среди капитально отремонтированных в этом году столичных улиц Кличко отметил улицы Елены Телиги, Ярославов Вал, Леонтовича, Набережное шоссе, проспект Дружбы народов, бульвар Вернадского.

"В следующем году мы начнем капремонт, в частности, улиц Крещатик, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко", - добавил мэр столицы.

Также власти Киева и дальше работают над тем, чтобы обустроить Большую кольцевую дорогу, разгрузив таким образом центральные улицы от большого потока авто, которые едут через город. В этом вопросе Киев надеется на поддержку министерства инфраструктуры и областной власти, на балансе которой находится часть Кольцевой.

Что касается обновления подвижного состава городского транспорта, то, по словам Кличко, за последние несколько лет городская власть закупила 100 новых автобусов, 103 троллейбуса, 45 современных трамваев.

"Киев сегодня рассматривает возможность привлечения иностранных средств, чтобы инвестировать их в транспортную отрасль, в модернизацию и обновление городского общественного транспорта", - подчеркнул Виталий Кличко.