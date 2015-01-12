Кличко утверждает, что зеленая вода, которая может появиться в домах киевлян, соответствует всем нормам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

В частности, на вопрос журналистов, как он может прокомментировать информацию, что из кранов киевлян может пойти зеленая вода, Кличко ответил: "Эта вода соответствует всем нормам, нам необходимо обнаружить утечку воды, в связи с этим были приняты следующие меры для того, чтобы вода имела цвет».

«Приносим извинения перед киевлянами, которые будет чувствовать неудобства, но данная вода не имеет никаких последствий для организма», - сказал Кличко, добавив, что через несколько дней вода из кранов киевлян будет снова привычного цвета.

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Он также проинформировал, что на сегодня созвал совещание по поводу ситуации на Бортнической станции аэрации.

Как сообщалось, ранее в «Киевэнерго» предупредили, что с 12 января в течение 3 недель будут проверять состояние теплосетей с помощью красителя зеленого цвета.

"Цветная" вода поможет выявить места повреждения в системе теплоснабжения. Флуоресцеин не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Это мероприятие согласовано с санэпидемстанцией Киева и районными администрациями ", - говорится в сообщении.

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Проверки пройдут в части Печерского, Шевченковского, Голосеевского, Днепровского, Дарницкого и Соломенского районов.

«Киевэнерго» просит жителей столицы в случае обнаружения воды с зеленым оттенком не использовать ее для приготовления пищи и стирки.