Кличко: столичным приютом для собак должен заниматься "человек, который болеет проблемами животных"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение он принял сегодня после инспекции приюта для животных в Бородянке.

"Я увидел заброшенную базу..., которая напоминает свалку... В ближайшее время будет реорганизация и будет возглавлять организацию человек, который болеет проблемами животных... Вы написали заявление, потом его отозвали. Обижайтесь - не обижайтесь, но на этом месте должен быть человек, который болеет этим, живет этим. Поэтому решение принято, и вы с сегодняшнего дня не являетесь директором этого предприятия", - сказал Кличко, обращаясь к Смурному.

Читайте также КГГА предлагает реорганизовать столичный приют для животных

По словам Кличко, вскоре будет проведена реорганизация, в результате которой будет объединена ветеринарная служба, приют для собак и Центр идентификации животных.

"Мы будем это объединять в одну организацию", - сказал он.