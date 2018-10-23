КГГА: 63% домов киевлян, которые обслуживают ЖЭУ, уже подключили к теплу

Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 36%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению.

По состоянию на утро 23 октября в Киеве к услуге централизованного отопления подключены 63% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 36%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению. Работа продолжается в плановом порядке.

Пантелеев отметил, что в столице отопительный сезон начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учреждений образования, детсадов и больниц. С субботы, 20 октября, в связи с похолоданием начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

«На сегодня мы подали тепло во все здания бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие услуги в этих заведениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются). Мы подали тепло сегодня в 63% домов, которые управляются городом. И 36% – это дома ОСМД и ЖСК, они включились, но по индивидуальным заявкам, то есть согласно с их решением. Есть много домов, которые осуществили мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают устраивает их температура и когда им включаться», – отметил Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что подключение осуществляется согласно графику, который согласован всеми службами, в частности КП «Киевтеплоэнерго», ПАО «Киевгаз» и жилищно-эксплуатационными организациями. Этот график учитывает и состояние сетей, и количество повреждений, которые происходят традиционно во время пуска тепла в городе.

«Также выполняются работы для обеспечения горячей водой около 5% абонентов, которые еще без горячей воды по причине повреждения сетей», – сказал Петр Пантелеев.