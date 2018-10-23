В Киеве всех детей с тяжелыми потерями слуха обеспечили имплантами

За период с 2016 года до I квартала 2018 года (включительно) киевлянам различных льготных категорий было подобрано и выдано 879 слуховых аппаратов.

В столице на 100% обеспечена потребность в кохлеарных имплантах детей с тяжелыми потерями слуха.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время проверки хода ремонтных работ помещения Городского медицинского центра проблем слуха и речи «СУВАГ», передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что кохлеарный имплант – миниатюрный прибор, оснащенный тонкой электроникой и предназначен для улучшения звуковосприятия. Применяется для взрослых и детей, страдающих нарушениями слуха различной тяжести. Назначается в тех случаях, когда ношение слуховых аппаратов не способно решить проблему.

«Закрытие очереди на проведение кохлеарной имплантации – беспрецедентный случай. В 2017 году за средства городского бюджета закуплено и выдано 9 кохлеарных имплантов. В этом году за городские средства в рамках городской целевой программы «Здоровье киевлян» на 2017-2019 годы закуплено 26 кохлеарных имплантов на общую сумму 18,3 млн грн и в ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко НАМН Украины» проведено кохлеарную имплантацию 10 больным с сверхтяжелой потерей слуха. Таким образом, мы обеспечиваем 100% потребности пациентов с тяжелыми потерями слуха», –отметил Николай Поворозник.

Также, по его словам, за период с 2016 года до I квартала 2018 года (включительно) киевлянам различных льготных категорий было подобрано и выдано 879 слуховых аппаратов (сейчас проходит процедура закупки еще 640), которые приобретены за средства городского бюджета в рамках городской целевой программы «Здоровье киевлян» на 2017-2019 годы. В 2017 году за городские средства проведена замена речевого процессора больным, а в 2018 году закуплено еще 15 языковых процессоров. Кроме этого, сейчас дополнительно проводится процедура закупки 14 языковых процессоров, что позволит обеспечить около 76% от общей потребности.

«Для снижения показателей инвалидизации в 2017 году в рамках внедрения программы раннего скрининга новорожденных на предмет выявления недостатков слуха за городские средства приобретено и передано Центру аудиометр «SENTIERO» и оборудование для обработки статистических данных на общую сумму 1 365,0 тыс. грн. Кроме того, 8 таких аудиометров передано в столичные родильные дома для проведения скрининга слуха новорожденных. Внедрение этой программы, проведение скрининга всех новорожденных в родовых заведениях, и дальнейшее при необходимости углубленное обследование слуха в Центре позволит обеспечить своевременное, раннее выявление нарушения слуха у ребенка, разработать индивидуальную программу реабилитации, провести раннее вмешательство – слухопротезирование или кохлеарную имплантацию, что повысит эффективность реабилитации ребенка», – рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что для создания комфортных условий для проведения обследований и прохождения реабилитации пациентов с нарушениями слуха Центра в его помещении в этом году проводят капитальный ремонт.

«Сейчас уже выполнены фасадные работы, внутренние сантехнические работы, часть ремонтных работ на втором этаже, лестничной клетке и в подвале. Полностью завершить ремонтные работы планируется до конца года. Кроме ремонтных работ, в 2019 году запланировано приобретение диагностического оборудования: импедансный аудиометр портативный тимпанометр, импедансометр клинический, прибор для вестибулярных исследований и инвентаря для обустройства отремонтированных помещений», – подчеркнул Николай Поворозник.

Справочно.

Городской медицинский центр проблем слуха и речи «СУВАГ» – единственный в Украине, был создан в 2004 году.

Главной целью работы Центра является обеспечение детей и взрослых с нарушениями слуха и речи высоко квалифицированной консультативно-диагностической и коррекционно-педагогической помощью.

В структуре Центра три отделения: отделение диагностики детей, отделение обучения и социальной реабилитации детей с недостатками слуха и речи, отделение диагностики и социальной реабилитации взрослых с нарушениями слуха и речи.