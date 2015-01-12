В Киеве уменьшают количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» из-за отсутствия финансирования уменьшило количество транспорта на маршрутах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В связи с отсутствием необходимого финансирования для содержания подвижного состава, закупки запчастей, горюче-смазочных материалов, КП «Киевпастранс» вынуждено с 12 января 2015 года временно уменьшить количество подвижного состава на автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутах», - говорится в сообщении.

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Как заявили в КГГА, основными причинами затруднительного финансового состояния «Киевпастранса» является низкий тариф на проезд и выделение не в полном объеме компенсации за проезд льготных категорий граждан в наземном транспорте.

Так, временно уменьшено на 120 единиц количество транспорта на автобусных маршрутах, на 40 единиц – на троллейбусных маршрутах и на 17 единиц подвижного состава на трамвайных маршрутах города, проинформировали в КГГА.

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Кроме того, с 12 января временно приостановлена работа некоторых маршрутов пассажирского транспорта с низким пассажиропотоком, у которых есть альтернатива в перевозках.

В частности, временно прекращено движение: автобусный маршрут №2; автобусный маршрут №5; автобусный маршрут №43к; автобусный маршрут №79; трамвайный маршрут №25; трамвайный маршрут №32; троллейбусный маршрут №2.