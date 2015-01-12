В Киеве начал курсировать библиотечный трамвай для детей
20:57, 12 января 2015Киев
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Образовательно-развлекательный проект создан Национальной библиотекой Украины совместно с "Киевпасстрансом".
В трамвае будет работать психолог библиотеки / УНИАН
Об этом сообщает Новое Время.
Как говорится в блоге проекта, в течение двухчасовой поездки, с 14:00 до 16:00, библиотекари главной детской библиотеки будут проводить в трамвае для детей мастер-классы, викторины, конкурсы и организовывать чтение книг и стихов.
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В определенные дни в трамвае будет работать психолог библиотеки.
Трамвай отправляется с остановки Контрактовая площадь на Подоле и будет курсировать с 6 по 18 января - до конца зимних школьных каникул. Рассматривается также продление акции.
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