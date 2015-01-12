В Киеве начал курсировать библиотечный трамвай для детей

Об этом сообщает Новое Время.

Как говорится в блоге проекта, в течение двухчасовой поездки, с 14:00 до 16:00, библиотекари главной детской библиотеки будут проводить в трамвае для детей мастер-классы, викторины, конкурсы и организовывать чтение книг и стихов.

Читайте такжеРаботники "Киевпасстранса" прекратили забастовку, трамваи вышли на маршруты

В определенные дни в трамвае будет работать психолог библиотеки.

Трамвай отправляется с остановки Контрактовая площадь на Подоле и будет курсировать с 6 по 18 января - до конца зимних школьных каникул. Рассматривается также продление акции.