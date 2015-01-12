Кличко проинспектировал, как живут собаки и кошки в приютах на Киевщине (фото, видео)

Мэр Киева Виталий Кличко посетил сегодня, 12 января, два приюта для животных, находящиеся на Киевщине. Мэр побывал в КП «Приют для животных» в Бородянке и в приюте Киевского общества защиты животных в Гостомеле.

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Как ранее сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация предлагает Киевсовету реорганизовать три коммунальных предприятия, которые занимаются животными, - "Центр идентификации животных", "Приют для животных", "Киевскую городскую вет-клинику для животных".