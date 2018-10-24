Давтян о ремонте Шулявского моста: наша основная задача – гарантировать безопасность киевлянам

Активные работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся через несколько недель, и к концу декабря мост должен быть полностью разобран.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в интервью движению «Честно».

«Объездные пути сделаны, есть схема движения. Когда разберут путепровод, будет установлен светофор на проспекте Победы. Основное улучшение – то, к чему мы стремимся, – это безопасность для людей. Если, не дай Бог, что случится с мостом, то это приведет к крайне негативным последствиям», – считает заместитель мэра.

По его словам, сейчас есть проблема со сносом части корпусов завода «Большевик», которые мешают строительству одного из «листьев» путепровода. Этот вопрос руководство города должно урегулировать с Фондом госимущества.

«Проблема заключается в том, что этот объект не подлежит приватизации. У предприятия огромная задолженность по налогу на землю. Эта цифра достигает уже более 150 миллионов гривен. Зачесть сумму задолженности в обмен на цех невозможно, ведь долг не перед городом, а перед ДФС (Государственной фискальной службой, – ред.), которая собирает налог. Поэтому мы сегодня ведем переговоры с Фондом госимущества о том, чтобы они списали и разрушили этот цех, а город пошел бы навстречу и сделало им как компенсацию льготную ставку на аренду земли на период, скажем, 4-5 лет», – пояснил чиновник.

По его словам, несмотря на отсутствие окончательного решения, работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся в ближайшее время.

«Мы начинаем ремонт без решения относительно четвертого «лепестка» и съезда. Но у нас нет альтернативы, потому что мы не можем больше ждать. В крайнем случае, если не удастся убрать цех завода, то мы оставим съезд, который был, – просто сделаем реконструкцию», – отметил Дмитрий Давтян.