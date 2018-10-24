Кличко: Новое освещение улиц делает столицу более безопасной для киевлян

Только в течение последних месяцев в Киеве установили современное LED-освещение на бульварах Дружбы народов и Вернадского, улицах Жилянской, Саксаганского и других.

Мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик, в котором показано новое освещение Набережного шоссе в столице.

«Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры. Уже модернизировали освещение на более 230-ти объектах. Это делает движение на улицах более комфортным и безопасным, а городу позволяет экономить на электроэнергии до 30 процентов бюджетных средств», - написал мэр столицы, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что только в течение последних месяцев в Киеве установили современное LED-освещение на бульварах Дружбы народов и Вернадского, улицах Жилянской, Саксаганского и других. «Просветленным теперь выглядит и Набережное шоссе», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, за два года, с начала реализации программы по модернизации наружного освещения, в Киеве заменили 8 632 устаревших светильника на современные LEDы. Более 2 500 из них установили в 2017 году. 6 100 - в этом году.

До конца 2018-го в столице планируют обновить еще более 3 000 светильников.

LED-освещение установлено на бульварах Дружбы Народов, Академика Вернадского, улицах Саксаганского, Жилянской, Московской, Полковник Затевахин, Коноплянской, Парково-Сырецкой, Выборгской, Дорогожицкой, Железнодорожной, на Набережном шоссе.

Продолжаются работы по замене наружного освещения на Северном мосту, улицах Анны Ахматовой, Голосеевской, Героев Севастополя, Космонавта Волкова, Черны