Киев воспользуется скандинавским опытом в развитии велоинфраструктуры – КГГА

Перенять опыт Дании и Швеции в формировании велопространства в большом городе – такую цель имела встреча заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна с представителями стран, которая состоялась в рамках Международного семинара по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором PIARC.

Гости поделились своим видением комфортного городского пространства, что в значительной степени совпадает с тем, которое имеют столичные профильные чиновники.

«Сейчас наша цель – проанализировать городское пространство и реально оценить возможности для развития велоинфраструктуры. Вместе с тем, украинская столица лишь несколько последних лет действительно активно занимается этим вопросом, а открытие летом системы общественного проката велосипедов bikesharing – лишь один из первых шагов. Для того, чтобы передвижение по городу на велосипеде было действительно беспроблемным, есть много чему поучиться и немало изменить – как в организации пространства, так и в подходах к планированию», – рассказал, приветствуя гостей, Дмитрий Давтян.

По его мнению, в Киеве не менее важно повысить культуру – как водителей, так и пешеходов: чтобы каждый не только двигался правильно, не препятствуя движению другого, но и уважал его».

Как свидетельствует доклад представителей Дании, в Копенгагене 40% транспорта – велосипеды, в ближайшие пять лет этот показатель достигнет 50%. Что касается украинской столицы, то согласно Стратегии развития Киева до 2025 года, 5% всех поездок должны осуществляться велосипедным транспортом. Создание целостной велосипедной инфраструктуры позволит городу уменьшить заторы на дорогах, снизить уровень вредных выбросов в атмосферный воздух, улучшить здоровье жителей Киева и уменьшить уровень травмирования в ДТП.