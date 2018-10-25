Кличко: за 2 года мы смогли сократить срок прибытия скорой в Киеве с часа до 10 минут

«Киевмедспецтранс» обеспечивает скорыми Центр экстренной медицинской помощи и все учреждения здравоохранения столицы в круглосуточном режиме.

На закупку карет скорой помощи в 2018-2019 годах из бюджета города планируют выделить 190 млн гривень. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в коммунальную организацию «Киевмедспецтранс», которая в этом году отмечает 135 годовщину своего основания.

Мэр осмотрел кареты скорой помощи последнего поколения, помещения, где осуществляют ремонт скорых и других транспортных средств предприятия, а также место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. Кличко поздравил сотрудников организации по случаю празднования Дня автомобилиста и дорожника и со 135-летием КО «Киевмедспецтранс».

"Для коммунальной организации "Киевмедспецтранс" на закупку транспортных средств в этом и следующем году запланировано выделить 190 млн гривень", - сказал мэр.

«Киевмедспецтранс» обеспечивает скорыми Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и все учреждения здравоохранения столицы в круглосуточном режиме. В частности, как отметил городской голова, за прошлый год «Киевмедспецтрансом» осуществлены 965 тысяч выездов по вызовам к жителям Киева.

Срок прибытия скорой, отметил Кличко, за последние 2 года значительно сократился и составляет 10 минут по сравнению с часом ожидания еще четыре года назад. Так, по скорости прибытия кареты скорой помощи города Киев - на 5-м месте в мире.

На балансе коммунальной организации на сегодня 214 автомобилей скорой помощи. "У нас сегодня 214 авто скорой помощи. Городу нужно еще 100 таких автомобилей. И мы планируем закупить немалую часть необходимых скорых в этом и следующем году",- подчеркнул городской голова.

В течение последних четырех лет город существенно увеличил финансирование коммунальной организации. Так, в частности, финансирование расходов по выплате зарплаты выросло более чем вдвое – до 185 млн гривень в 2018 году. Расходы на осуществление капитальных ремонтов в 2018 году достигли 10,8 млн гривень.

С 2015 года на базе «Киевмедспецтранса» работает автошкола, которая осуществляет подготовку водителей и повышения квалификации водительских навыков работников организации. В течение трех лет функционирования автошколы обучение уже прошли более 600 человек. В ближайших планах руководства «Киевмедспецтранса» - создание на базе автошколы учебного центра по подготовке специалистов рабочих профессий: автослесарей, автоэлектриков, сварщиков, токарей, столяров.

По случаю Дня автомобилиста мэр столицы поздравил сотрудников «Киевмедспецтранса» и вручил 61 награду городской власти водителям скорых и мастерам, которые ремонтируют автомобили скорых.

Также Кличко осмотрел место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. В частности, уже начали проектирование здания, а с 2019 года начнется строительство жилого комплекса на 250 однокомнатных квартир для сотрудников медицинской отрасли и, в частности, Киевской скорой, по ул. Дегтяревская, 25. К тому же, вскоре планируют обустроить оздоровительный центр для работников "Киевмедспецтранса".