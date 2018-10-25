Кличко: Мы делаем все, чтобы подвиг Праведников Бабьего Яра не был забыт

Мэр отметил, что городская власть пытается улучшить жизненные условия Праведников Бабьего Яра.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился и пообщался с Праведниками Бабьего Яра и их семьями на традиционном памятном мероприятии в КГГА. Кличко отметил, что сегодня в мире около двух тысяч Праведников, почти триста из них живут в Украине. 52 - живут в Киеве, и столичная власть прилагает все усилия, чтобы подвиг Праведников не был забыт.

Так, по словам мэра, на территории Национального историко - мемориального заповедника «Бабий Яр» обустроены Аллея Праведников и Аллея Мучеников (Дорога Скорби). Также в управление Заповедника было передано здание по улице Мельникова, 44, где раньше была контора еврейского кладбища.

«Наконец-то запущен процесс создания музея памяти о тех трагических событиях и музея Праведников. Мы передали Заповеднику нежилое здание - дом садовника - по ул. Мельникова, 48б, в безвозмездное пользование для размещения охраны и технического персонала администрации заповедника, - отметил Кличко. - Сделано много, но предстоит сделать еще больше, чтобы в Киеве появился наконец Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Мы работаем над этим, уверяю вас. Это моя личная амбиция как мэра столицы», - сказал Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что городская власть пытается улучшить жизненные условия Праведников Бабьего Яра. Так в столице ежегодно оказывают материальную помощь по программе «Забота». Праведникам выплатили по 700 гривень одноразовой адресной социальной материальной помощи по случаю празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, по 500 гривень по случаю Дня Независимости Украины, а также по 2 500 гривень в День памяти жертв Бабьего Яра.

«Также, благодаря Всеукраинскому Благотворительному Фонду «Ради тебя», в ваших домах осуществляют ремонтные работы, компенсируют средства, потраченные вами на лекарства, на приобретение слуховых аппаратов, - отметил Кличко. - Мы низко кланяемся вам. С глубокой благодарностью за ваш героический поступок, за самопожертвование, за ваш гражданский подвиг», - обратился к Праведникам мэр Киева.