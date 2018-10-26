В 2019 году в киевских школах и детсадах будут подключены камеры видеонаблюдения – КГГА

Приоритетной задачей в рамках развития Kyiv Smart City городской голова Виталий Кличко поставил обеспечение безопасности детей столицы.

Киевская городская государственная администрация планирует в будущем подключить к городскому дата-центру все камеры видеонаблюдения, монтируемые в школах и детских садах.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский во время проверки функционирования системы видеонаблюдения и «тревожных кнопок» в учебных заведениях столицы, передает пресс-служба столичной власти.

«Чужих детей не бывает, и безопасность каждого ребенка – важнейшая задача. Во всех школах и садах установлены камеры видеонаблюдения. Сейчас в большинстве школах запись с видеокамер хранится на локальных серверах, в части – уже передается на серверы городского дата-центра. Задача города – вывести стрим из всех камер централизованно. Соответствующие работы уже идут и в следующем году стрим из всех школ будет выведено на серверы дата-центра. Также, кроме камер, в каждом учебном заведении монтированная «тревожная кнопка». Как мы увидели сегодня, охранные компании выдерживают норматив и в течение 5-9 минут приезжают на место», – сказал Валентин Мондрыивский.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что приоритетной задачей в рамках развития Kyiv Smart City городской голова Виталий Кличко поставил обеспечение безопасности детей столицы.

В свою очередь, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров сообщил, что по состоянию на сегодня установлено 2006 камер видеонаблюдения в 938 объектах: детских садах и школах.

Напомним, 18 октября во время пленарного заседания Киевского городского совета Виталий Кличко дал городским службам поручение проверить функциональность системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садиках и других учебных заведениях.

Справочно.

Администратором системы видеонаблюдения является коммунальное предприятие «Информатика».

Данные, полученные со средств видеофиксации, хранятся в системе в течение 30 календарных дней, а потом автоматически уничтожаются.

Система видеонаблюдения является частью комплексных целевых программ «Электронная столица» и профилактики и противодействия преступности «Безопасная столица».