Кличко: за четыре года мы обновили почти половину киевских дорог

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил работников Коммунальной корпорации «Киевавтодор» по случаю Дня автомобилиста и дорожника, а лучшим специалистам вручил отличия и награды.

Торжественное мероприятие состоялось в Национальном театре оперы и балета.

«Поздравляю весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника. Мне приятно, что среди вас есть действительно уникальные специалисты, которые строили нашу столицу, и теперь передают свой опыт молодым работникам», - сказал Кличко.

Коммунальной корпорации «Киевавтодор» более 70 лет. Сегодня в "Киевавтодоре" работает почти 3,5 тыс. работников. Более 100 специалистов уже более 35 лет в дорожной отрасли.

Мэр поблагодарил дорожников за их труд и преданность профессии. И отметил, что благодаря эффективной работе специалистов «Киевавтодора» городу удалось за два предыдущих года капитально отремонтировали более 500 км столичных дорог и еще 300 км автодорог и проездов обновят до конца этого года.

«То есть, за эти годы мы обновили почти половину киевских дорог. Некоторые дороги не видели ремонта 40 лет. А мы это сделали! Спасибо вам за ваш труд, преданность профессии, преданность нашей столицы! С праздником!” – сказал Виталий Кличко.

Он вручил награды и знаки отличия киевского городского головы лучшим специалистам. А также, уже по традиции, - путевки на отдых в Египет получили 13 специалистов «Киевавтодора».