Киевводоканал компенсирует убытки жителям Бортничей, отравившимся питьевой водой (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рубан сообщил сегодня на пресс-конференции в МОЗ, информируя о ситуации вокруг массового заболевания жителей микрорайона на острую кишечную инфекцию.

«Киевводоканал согласился вчера, что действительно в кранах была недоброкачественная вода и действительно услуга была недоброкачественная, и что он будет покрывать материальные убытки тем больным, которые попали в больницу», - сказал Рубан.

Читайте такжеУже более 60 человек подхватили инфекцию из-за зараженной воды в Бортничах (видео)По его словам, сейчас продолжаются мероприятия по дезинфекции водопровода и артезианских скважин в Бортничах. Сегодня в очередной раз проведена дезинфекция и взяты пробы. «Проба длится 72 часа. Если через 48-72 часа будет отрицательный результат, то есть хорошая вода по лабораторному контролю, то данную воду можно будет употреблять. Сегодня мы еще ее не предлагаем принимать, но сегодня вечером она может быть безопасной для здоровья человека», - прокомментировал главный санврач.

Как сообщал УНИАН, вчера КГГА сообщила, что с 6 января было госпитализировано 49 человек с заболеванием острой кишечной инфекцией, в том числе 40 детей и 9 взрослых из числа жителей микрорайона Бортничи.

На сегодня, по информации начальника Управления по организации охраны материнства, детства и санаторного лечения Департамента здравоохранения КГГА Елены Шевченко, на стационарном лечении в медучреждениях находится 37 детей и 5 взрослых, которые являются жителями микрорайона Бортничи. Всего с момента вспышки заболевания к медикам обратилось 78 человек с симптомами кишечной инфекции.