В киевском метро из-за износа рельсов ограничивают скорость движения поездов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

«Из-за критического дефицита средств на закрепление грунта и замену рельсов на некоторых участках уже ограничена скорость движения поездов до 40 км/ч, и пассажиры это чувствуют. Всеми силами мы стараемся не допустить ухудшения ситуации, однако без необходимых деталей простаивают 14 поездов, которые могли бы перевозить киевлян», - приводит пресс-служба слова Брагинского.

По его мнению, причиной сложившейся ситуации является несоответствие действующего тарифа на проезд в общественном транспорте его экономически обоснованному уровню.

Читайте такжеКличко: Даже директор метро не знает четкое количество пассажиров и жетонов в продаже«Из-за многолетнего несоответствия тарифа экономически обоснованному уровню и хроническойнедокомпенсации за льготные перевозки прошлый год мы закончили с убытком свыше полмиллиарда гривен. При таких показателях пока придерживаться соответствующей безопасности перевозок для нас - сверхзадача», - сказал Брагинский.

Он отметил, что «Киевметрополитен» имеет не самую лучшую ситуацию по сравнению с «Киевпастрансом», который из-за тяжелого экономического положения закрыл ряд маршрутов на наземном транспорте столицы, а также уменьшил количество автобусов, троллейбусов и трамваев на 177 единиц.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Киевская городская государственная администрация на своем официальном интернет-портале опубликовала текст проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения», согласно которому разовый проезд в метро предлагается повысить до 4 грн.

Как заявлял Виктор Брагинский, после повышения тарифа метрополитен планирует увеличить доход до 1,5 млрд грн в год, что позволит покрыть долги предприятия, уплатить налоги, провести необходимое техническое обеспечение и вовремя выплачивать заработную плату.

Киевская городская государственная администрация намерена разрешить КП «Киевметрополитен» заключать прямые договоры с рекламодателями на размещение рекламы в столичной подземке.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.