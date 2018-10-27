В Киевской области два инспектора задержаны за вымогательство: стали известны фамилии

СМИ выяснили, кого в Киевской области задержали на долларовой взятке.

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку - крупную сумму долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций, передает Апостроф.

Как удалось узнать в правоохранительных органах, задержанными оказались Сергей Жадан и Алексей Обризан.

В настоящее время продолжаются следственные (разыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до ирех лет с конфискацией имущества.