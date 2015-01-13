КГТИК зарегистрировала 64 кандидата на промежуточных выборах в Киевсовет

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 33 кандидата в депутаты в одномандатном мажоритарном избирательном округе № 57 (Шевченковский район) и 31 кандидат в округе №8 (Дарницкий район) на промежуточных выборах депутатов городского совета, которые назначены на 25 января 2015 года.

Согласно информации, которую УНИАН представили в КГТИК, из 33-х кандидатов в округе №57 25 – самовыдвиженцы. Также в округе баллотируются кандидаты от политических партий:

«Объединения «Самопомич» - Юрий Вахель (1970 г.р., заместитель генерального директора в ООО "Нобл Ресортсиз Украина", беспартийный);

НРУ - Виктор Горбач (1962 г.р., председатель КМО НРУ, член ПП Народное движение Украины);

ВО «Свобода» - Святослав Кутняк (1992 г.р., юрист в ООО "Фаркос", член ВО Свобода);

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УДАРа - Юрий Миколаенко (1980 г.р., заместитель председателя в Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации, член ПП УДАР);

«Спільної дії» - Алексей Тихонов ( 1978 г.р., директор ООО «Коммунсервистепло", член ПП «Спільна дія»);

Радикальной партии - Богдан Тицкий (1989 г.р., временно не работает, беспартийный);

КПУ - Игорь Шаповал (1959 г.р., первый секретарь Шевченковского РК КПУ, член КПУ);

«Гражданской позиции» - Игорь Шмыгин (1962 г.р., президент ГО "Ассоциация Айкидо Айкикиай Украины", беспартийный).

Из 31 кандидата в округе №8 23 – самовыдвиженцы.

Также в округе баллотируются кандидаты от политических партий :

«Гражданской позиции» - Кирилл Бондарев (1984 г.р., временно не работает, член ПП Гражданская позиция);

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Народного Руха Украины - Ирина Гудим ( 1962 г.рн., директор ПП "АРТА", член НРУ);

ВО «Свобода» - Александр Мирный (1960 г. р., заместитель директора ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Агро Виста", член ВО Свобода);

«Спільна дія» - Татьяна Монтян ( 1972 г. р., адвокат, член ПП «Спільна дія»);

«Самопомич» - Олеся Пинзеник (1977 г.р., временно не работает, беспартийная);

КПУ - Игорь Плицин (1990 г.р., секретарь РК КПУ Шевченковского района г. Киева, член КПУ);

Радикальной партии - Виктор Смалий (1976 г.р., адвокат, беспартийный);

«Блока Петра Порошенко» - Юрий Сулига (1971 г.р., председатель правления БФ "Городской центр "Правозащитник", беспартийный).

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2014 г. КГТИК приняла постановление о назначении на 25 января 2015 года промежуточных местных выборов в одномандатных избирательных округах № 57 и № 8.

Постановление принято, учитывая, что избранные в этих округах депутаты Киевсовета Юрий Левченко и Александр Супруненко досрочно прекратили свои полномочия в связи с регистрацией их народными депутатами Украины.

Начало избирательного процесса было объявлено с 4 декабря. Границы округов не изменяются, в то же время КГТИК должна сформировать новые участковые избирательные комиссии до 8 января.

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Справка УНИАН. Согласно календарному плану КГТИК, представление в теризбирком документов для регистрации кандидатов в депутаты продолжалось до 31 декабря включительно.

Принять решение о регистрации кандидата в депутаты или об отказе в его регистрации Комиссия должна не позднее 1 января включительно.

Установление результатов выборов - до 30 января включительно.