Кличко об открытии Kyiv Smart City Forum 2018: Киев 3 года развивает «умные технологии» для киевлян

Глобальная цель — чтобы украинская столица стала одним из наиболее технологически развитых городов мира.

В среду, 31 октября, мэр Киева Виталий Кличко откроет Kyiv Smart City Forum 2018. Это одно из главных событий Восточной Европы, посвященное популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах.

Киев — первый город в Украине, который системно внедряет «умные» технологии и активно развивает городскую цифровую инфраструктуру. Глобальная цель — чтобы украинская столица стала одним из наиболее технологически развитых городов мира.

Чтобы популяризировать современные smart-технологии в городской инфраструктуре, Киевская городская государственная администрация и инициатива Kyiv Smart City проводит Kyiv Smart City Forum уже в третий раз.

«Создание smart-инфраструктуры Киева началось 3 года назад. Сегодня Киев уже готов делиться с другими городами опытом по внедрению успешных инновационных решений, которые делают жизнь жильцов комфортной и безопасной, а процессы управления городом — открытыми и прозрачными», - отметил Виталий Кличко.

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На участников Kyiv Smart City Forum 2018 ждут: 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров, 6 тематических секций и выступления формата Short Talks. Более 1200 участников, Expo Smart Zone, LOUNGE ZONE.

Мероприятие начнется в 9.00 по адресу: КВЦ «Парковый», Парковая дорога, 16a.

Для получения аккредитации представители СМИ должны заполнить электронную форму регистрации: http://forum.kyivsmartcity.com/media .

Или по телефонам: 202-74-61, 202-74-26. Аккредитация длится до 17.00 30 октября. Вход на мероприятие будет происходить исключительно за удостоверением журналиста или письмом-подтверждением от организаторов.

Программа форума: http://forum.kyivsmartcity.com/ .