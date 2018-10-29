Владимир Кличко: новый портал предоставит максимум информации обо всем украинском спорте

По словам Владимира, новый ресурс призван содействовать развитию спорта в Украине и пропагандировать здоровый образ жизни.

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал.

Презентация состоялась в помещении выставки-музея достижений братьев Кличко. По словам Владимира, новый ресурс призван содействовать развитию спорта в Украине и пропагандировать здоровый образ жизни.

«Мы хотим, чтобы это был сервис, с помощью которого за несколько секунд можно получить подробную информацию о любом виде спорта в Украине: где находятся офисы федераций, где находятся спортивные секции, и многое другое. Наша цель - через новый портал предоставить максимум полезной информации обо всем украинском спорте», - заявил Владимир Кличко во время презентации.

По его словам, с помощью самых современных IT-технологий команда портала создала единственный в Украине сервис, который объединит все спортивные учреждения, детские спортивные школы, тренеров, федерации - все под одним доменом. На нем также есть подробная информация о времени работы спортивных секций и спортивных залов.

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Футбольные поля, спортивные школы и клубы, стадионы и бассейны – все спортивные площадки собраны на одной карте. Главный поиск портала работает по основным параметрам: геолокация спортивных учреждений и виды спорта. Пользователю удобно ориентироваться среди спортивных услуг и локаций, находить тренеров, профильные федерации и их представителей в регионах.

Один из соучредителей портала, основатель «Х-парка» и президент федерации вейкбординга Юрий Зозуля подчеркнул, что карта портала достаточно проста и доступна. На нем даже можно посмотреть, как выглядит та или иная спортивная площадка. А также – выбрать себе персонального тренера.

«С помощью этого портала можно узнать и про новые виды спорта, о которых еще несколько лет назад в Украине даже не слышали. Это -большая, современная площадка, которая поможет молодежи приобщиться к занятиям спортом», - подчеркнул Юрий Зозуля.

Техническую поддержку порталу предоставила всемирно известная кампания Google. По словам директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти GoogleУкраїна Олега Якимчука, новый спортивный портал – это большой прорыв в информационном поле Украины.

«Наша миссия – сделать информацию о Киеве доступной для людей не только в Украине, но и во всем мире. Команда Владимира создала то, чего не было до сих пор в стране. Я думаю, что будущее уже пришло за помощью mixsport.pro», - отметил Олег Якимчук.

Как отметил Владимир Кличко, портал будет постоянно обновлять базу данных, пополняя ее новыми спортивными локациями, контактами организаций и федераций, полезной информацией.