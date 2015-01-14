Число пострадавших из-за зараженной воды в Бортничах достигло 97 человек, среди них – 77 детей. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), передает 112.ua. "По состоянию на 14 января 2015 года среди жителей микрорайона Бортничи зарегистрировано 97 случаев заболеваний, в том числе 77 - среди детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что интенсивность поступления больных в медицинские учреждения постепенно снижается. "Медицинская помощь пострадавшим оказывается в Александровской, 4-й и 9-й Киевских городских больницах, а также в Киевской городской детской клинической больнице №2, в которую госпитализированы 50 детей. Всего в лечебные заведения Киева были госпитализированы 67 человек", - добавили в СЭС.

В СЭС подчеркнули, что в настоящее время на скважинах, от которых питается водопровод, проводится дезинфекция. Поэтому жителям микрорайона не рекомендуется употреблять воду из водопровода до завершения профилактики. В связи с этим жителям микрорайона организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом. При этом в СЭС заявили, что в Бортничах качественная питьевая вода появится через 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, "Киевводоканал" заявил, что выплатит компенсации отравившимся водой жителям Бортничей.