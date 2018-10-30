Жители Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов получат новую больницу скорой помощи

За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 30 отделений в различных больницах города.

На правом берегу столицы будет построена больница скорой медицинской помощи. Она появится на базе Киевской городской клинической больницы № 6.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время проверки работ по реконструкции больницы, сообщается на официальном сайте КГГА.

По его словам, архитектурный проект больницы «Правобережная» будет готов уже к концу года. Больница скорой помощи будет обслуживать жителей Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов, а это – более миллиона киевлян.

«Правильно будет создать подобное медицинское заведение и на правом берегу. В больнице № 6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе центра скорой помощи. Это нужно для того, чтобы была обеспечена максимальная доступность, скорость и качество услуг для жителей города», – заявил Николай Поворозник.

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Он отметил, что только в этом году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 млрд грн, что на 600 млн грн больше, чем в прошлом году. За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 30 отделений в различных больницах города. Еще 20 отделений планируется открыть после капитального ремонта этого года. Полностью переоборудовано и капитально отремонтировано 2 родильных дома.

«За два года в больнице № 6 был осуществлен капитальный ремонт помещений реанимации и открыто отделение неотложной экстренной помощи на сумму 2 млн 100 тыс. грн и закуплено современное медицинское оборудование на сумму свыше 16 млн грн. Кроме того, в августе этого года больница получила современное оборудование для отделения травматологии. Новое оборудование существенно улучшит оказание травматологической помощи жителям г. Киева. В общем, в больнице функционирует 9 клинических отделений на 460 коек, 9 параклинических отделений и травмпункт», – рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, больница «Правобережная» станет единственной в столице, которая будет оказывать экстренную медицинскую помощь и взрослым, и детям.