В Киеве произошел сильный прорыв трубы, фонтан бьет на высоту в 10 метров (фото)
16:18, 14 января 2015Киев
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На улице Академика Филатова, возле пересечения с улицей Ивана Кудри, из-под асфальта начал бить "гейзер".
Вода хлещет в окна жилого дома / dreamkyiv.com
Об этом сообщает DreamKyiv.
Как рассказывают очевидцы, струя поднимается минимум на десять метров. Вода хлещет прямо в окна стоящего рядом жилого дома.
dreamkyiv.com
Ранее, до Нового года, в Киеве возле АЗС в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого поврежден бетонный забор АЗС. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
dreamkyiv.com
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