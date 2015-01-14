В Киеве произошел сильный прорыв трубы, фонтан бьет на высоту в 10 метров (фото)

16:18, 14 января 2015
Киев
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На улице Академика Филатова, возле пересечения с улицей Ивана Кудри, из-под асфальта начал бить "гейзер".

dreamkyiv.com

Об этом сообщает DreamKyiv.

Как рассказывают очевидцы, струя поднимается минимум на десять метров. Вода хлещет прямо в окна стоящего рядом жилого дома.

dreamkyiv.com

Ранее, до Нового года, в Киеве возле АЗС в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого поврежден бетонный забор АЗС. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

dreamkyiv.com

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