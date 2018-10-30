В Киеве полностью закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"
20:57, 30 октября 2018Киев
49 0
Соответствующие службы проводят проверку достоверности сообщения.
Сейчас проводится проверка \ фото УНИАН
В Киеве из-за сигнала о заминировании закрыта станция метро «Площадь Льва Толстого».
Читайте такжеВ Киеве закрыта станция метро "Шулявская"
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
«Станция «Льва Толстого» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter