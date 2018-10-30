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В Киеве полностью закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"

20:57, 30 октября 2018
Киев
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Сейчас проводится проверка \ фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

«Станция «Льва Толстого» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

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Теги: #Киев#метро