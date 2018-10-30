В Киеве полностью закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"

Соответствующие службы проводят проверку достоверности сообщения.

В Киеве из-за сигнала о заминировании закрыта станция метро «Площадь Льва Толстого».

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

«Станция «Льва Толстого» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», - говорится в сообщении.