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В Киеве на Харьковском шоссе один из водителей наехал на полицейского

10:16, 31 октября 2018
Киев
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Водитель протянул полицейского метров 20 \ фото УНІАН

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Как сообщает ТСН, водителей направляют в объезд, но некоторые этого делать не хотят. В результате этого один водитель, которого просили остановиться, поехал прямо и потащил за собой полицейского. Протащил метров 20. Водителя силой вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто. В настоящее время продолжается выяснение, почему он так поступил.

Кроме этого инцидента, во время протеста на дороге уже произошел не один конфликт.

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Теги: #Киев#протесты#Харьковское шоссе