В Киеве на Харьковском шоссе один из водителей наехал на полицейского

Водителя, который наехал на полицейского, силой вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто.

В Киеве на Левом берегу, где образовались масштабные пробки из-за протеста жителей многоэтажек на Харьковском шоссе, произошло ДТП.

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Как сообщает ТСН, водителей направляют в объезд, но некоторые этого делать не хотят. В результате этого один водитель, которого просили остановиться, поехал прямо и потащил за собой полицейского. Протащил метров 20. Водителя силой вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто. В настоящее время продолжается выяснение, почему он так поступил.

Кроме этого инцидента, во время протеста на дороге уже произошел не один конфликт.