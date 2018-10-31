В Киеве на Харьковском шоссе один из водителей наехал на полицейского
10:16, 31 октября 2018Киев
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Водителя, который наехал на полицейского, силой вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто.
Водитель протянул полицейского метров 20 \ фото УНІАН
В Киеве на Левом берегу, где образовались масштабные пробки из-за протеста жителей многоэтажек на Харьковском шоссе, произошло ДТП.
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Как сообщает ТСН, водителей направляют в объезд, но некоторые этого делать не хотят. В результате этого один водитель, которого просили остановиться, поехал прямо и потащил за собой полицейского. Протащил метров 20. Водителя силой вытолкали из автомобиля и посадили в патрульное авто. В настоящее время продолжается выяснение, почему он так поступил.
Кроме этого инцидента, во время протеста на дороге уже произошел не один конфликт.
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