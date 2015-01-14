Дома в центре Киева отключены от отопления и горячего водоснабжения из-за аварии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Киевэнерго» о ходе ликвидации повреждения участка магистрального трубопровода ТМ 3 от ТЭЦ-5 в Печерском районе столицы.

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В связи с повреждением трубопровода диаметром 800 мм произошла утечка теплоносителя на поверхность. В результате на проезжей части образовалась вымоина диаметром приблизительно 2 м.

Повреждение тепломагистрали произошло сегодня около 15.00. В компании объясняют, что авария случилась в связи с высоким уровнем изношенности труб. В течение 15 минут давление в трубопроводе было снижено, и в течение последующих 10 минут поврежденный участок был полностью отключен. Данный участок теплосети эксплуатируется с 1972 года, и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс.

По состоянию на 16.30 место повреждения ограждено, персонал аварийных бригад и техника ПАО «Киевэнерго» начали работы по локализации и ликвидации повреждения, которые планируется завершить в течение суток. Работы будут проводиться круглосуточно. Асфальтовое покрытие проезжей части будет восстановлено в течение двух суток.

Также сообщается, что в течение трех часов планируется подключить потребителей к другому магистральному трубопроводу и возобновить ЦО и ГВС в большинстве домов, кроме 28 зданий по ул. Филатова и Ивана Кудри, теплоснабжение которых возможно возобновить после устранения повреждения.