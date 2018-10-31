Около полумиллиона киевлян уже воспользовались онлайн записью к врачу - Кличко

Полмиллиона киевлян уже воспользовались возможностью записаться на прием к врачу онлайн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления на третьем Kyiv Smart City Forum 2018.

“Ежедневно в столице реализуют 4500 записей к врачу. На сегодня около полумиллиона киевлян воспользовалось этим сервисом”, - рассказал Кличко.

Среди других сервисов smart city Кличко также назвал запись в электронную очередь в детские сады столицы, передает пресс-служба мэра.

“Сегодня киевляне, чтобы устроить ребенка в садик не должны куда-то ходить, писать какие-то заявления, тратить время. Записаться в садик можно только через электронную систему. За время ее работы с марта 2017 года уже 68,5 тысяч детей оформили в киевских детсадов. Очередь в сады за последние 4 года мы сократили в 3,5 раза”, - сказал мэр.

Также Кличко вспомнил и о системе онлайн петиций, которая стала еще одним инструментом взаимодействия общества и власти города.

“600 тысяч жителей столицы уже воспользовались этим сервисом. Было зарегистрировано почти 5 тысяч петиций. А первой петицией, которую реализовали в городе, стало введение ночных маршрутов общественного транспорта”, - сказал Виталий Кличко.

Kyiv Smart City Forum проводится уже третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Expo Smart Zone и LOUNGE ZONE.