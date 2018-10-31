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Кличко: благодаря внедрению электронных закупок КГГА сэкономила для киевлян почти 4 миллиарда гривень

12:12, 31 октября 2018
Киев
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Кличко: благодаря внедрению электронных закупок КГГА сэкономила для киевлян почти 4 млрд грн / kiev.klichko.org

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Kyiv Smart City Forum 2018.

Также, как отметил мэр, Киев стал первым городом в Украине, который полноценно ввел «Открытый бюджет» и много других «умных» технологий в управлении городом.

«2 тысячи киевлян ежедневно посещают онлайн страницу «Открытого бюджета» и просматривают данные. Информацию, например, о 100 крупнейших налогоплательщиках можно просмотреть в разрезе районов. Включительно с договорами, актами выполненных работ и суммами бюджетных средств», - отметил Кличко. - Большой популярностью среди киевлян пользуется и «Бюджет участия». Когда жители столицы предлагают к финансированию и воплощают проекты в своих дворах, районах, в городе», - сказал мэр.

Например, в прошлом году на проекты «Бюджета участия» город выделил 50 млн гривен. Их распределили среди 62-х победителей. В этом году победил 141 проект. И фонд на реализацию идей киевлян столица увеличила до 150 млн.

В целом, как отметил Кличко, три года развития smart-инфраструктуры Киева принесли немало достижений. Сегодня Kyiv Smart City объединяет власть, активных киевлян, бизнес ради создания smart-инфраструктуры столицы. По словам мэра, речь идет, в частности, об инструментах для воплощения электронной демократии, электронных закупок и городских сервисов.

«Концепция Smart City предусматривает развитие города по основным направлениям: транспорт, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, - подчеркнул Кличко. - То есть, это те инструменты, сервисы, которые делают жизнь в городе комфортнее и безопаснее для его жителей», - отметил Виталий Кличко.

Kyiv Smart City Forum проводится уже третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Expo Smart Zone и LOUNGE ZONE.

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