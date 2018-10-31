С ноября киевляне начнут тестировать работу электронного билета в общественном транспорте - Кличко

Контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карты пассажира.

С 1 ноября в столице начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, передает пресс-служба мэра.

«С 1 ноября, уже завтра, мы начинаем тестировать работу электронного билета. Нам надо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно», - отметил Кличко.

Он добавил, что на сегодня уже установили около 1200 валидаторов - специальных считывающих устройств - в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Городской голова пояснил, что е-билет – специальная проездная карта, приобретя которую, в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд.

«Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен», - отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карты пассажира.

Купить карточку, в частности, можно будет в кассах “Метрополитена”, “Киевпастранса”, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, Туринфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карт будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

«Для пассажиров единый билет на все виды транспорта – это удобство и комфорт. Е-билет – это и повышение уровня безопасности на дороге. Водитель сможет полностью сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях, а не работать параллельно еще и кондуктором», - пояснил мэр.

Он подчеркнул, что введение электронного билета позволит столичной власти осуществлять учет реального пассажиропотока, благодаря которому будет понятно, кто, куда и сколько пассажиров перевез.

«Это поможет нам оптимизировать маршруты. А также - решить проблему компенсаций за льготный проезд. И самое главное – электронный билет – это контроль за оборотом средств на транспорте. Вывод больших сумм наличных из «тени»», - подчеркнул Виталий Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что киевская подземка стала пятой в мире, где начала работать система бесконтактных платежей банковской карточкой. “За время внедрения этой системы – с июня 2015 года - пассажиры 25 миллионов раз воспользовались платежной картой для бесконтактного прохода в метро”, - отметил мэр.

Kyiv Smart City Forum проводится уже третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Expo Smart Zone и LOUNGE ZONE.