Кличко: в более чем 1200 единицах общественного транспорта Киева уже есть доступ к WiFi

Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi.

Более 1 200 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018.

"1 211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет”, - отметил Кличко. Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро «Золотые Ворота», «Дворец Спорта», «Майдан Незалежности», «Дворец «Украина». А также доступ к сети есть на Михайловской, Софийской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК «Олимпийский» и в районе Фуникулера.

Другими элементами транспортной smart-инфраструктуры Киева Кличко назвал GPS-трекеры, установленные на коммунальном пассажирском транспорте и коммунальной технике, чтобы отслеживать маршруты передвижения соответствующего транспорта на отдельном сайте. Так, на коммунальном пассажирском транспорте Киева установлено 1,2 тысячи GPS-трекеров. 665 GPS-трекеров установили на коммунальную спецтехнику, в том числе снегоуборочную.

Для удобства пассажиров общественного транспорта часть остановок в столице уже оборудовали информационными табло, на которых сообщается о времени прибытия транспорта. “В Киеве на остановках работают 83 табло, информирующие о времени прибытия общественного транспорта. До конца этого года мы планируем оборудовать такими табло еще 70 остановок общественного транспорта в столице”, - сказал Кличко.

Также городской голова назвал успешной работу проекта «Безопасный город», который воплощают для безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, контроля и управления трафиком в городе.

По словам Кличко, в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения уже работает 6 800 камер. В частности, сегодня в столице есть камеры с функцией распознавания лиц, номеров автомобилей. Информацией с камер пользуются и правоохранительные органы. Мэр отметил, что немало преступлений уже раскрыто в Киеве благодаря проекту «Безопасный город».

Kyiv Smart City Forum проводится уже третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Expo Smart Zone и LOUNGE ZONE.