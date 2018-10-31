КГГА: городские власти сделают все, чтобы обеспечить жителей домов Войцеховского коммунальными услугами

Городская власть продолжает координировать процесс урегулирования проблемы электроснабжения жилых домов по адресам: вул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

Вместе с тем, город призывает жителей определиться с единым центром принятия решений, консолидировать усилия инициативных групп внутри жилого комплекса, выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании.

Указанные дома относятся к группе проблемных жилых комплексов, возведенных предприятиями Анатолия Войцеховского. Здесь не выполнены технические условия, в частности, касающиеся необходимой электромощности для дома. Объекты получают электроэнергию по временным договорам.

ООО «ДОМ-СЕРВИС 19», осуществляющей обслуживание домов, начиная с октября 2016 года, не платит за потребленные услуги своевременно и в полном объеме. По состоянию на сегодня сумма накопленного долга составляет более 2 млн грн за уже потребленную электроэнергию.

Для решения вопроса городские власти неоднократно проводила совместные совещания с инициативным группам в домах.

4 октября 2018 года на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения № 62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

Также 23 октября 2018 года проведено очередное совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК «Мега-Сити».

Представителям инициативных групп жителей был предложенн алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. До сих пор условия этих договоренностей жильцами не были выполнены.

Городская власть готова и в дальнейшем делать все в рамках полномочий ради решения этой сложной ситуации, которая возникла по вине застройщика, чтобы обеспечить людей необходимыми коммунальными услугами. Однако город призывает жителей прийти к согласию внутри инициативных групп, придерживаться предложенного алгоритма действий, что позволит выполнить технические условия, погасить долг и обеспечить полноценное и безопасное функционирование жилого комплекса.