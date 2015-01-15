Ночью в Киеве горел ангар речного порта

В Киеве сегодня в 3.35 вспыхнул пожар в одноэтажном металлическом ангаре на территории Киевского речного порта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Читайте такжеВ центре Киева горел кинотеатр «Панорама»Ангар арендовался как склад бытовой техники. В 6:45 16 пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

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