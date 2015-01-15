Ночью в Киеве горел ангар речного порта
08:32, 15 января 2015Киев
1689
В Киеве сегодня в 3.35 вспыхнул пожар в одноэтажном металлическом ангаре на территории Киевского речного порта.
Пожар ликвидировали в 6:45 / УНИАН
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ центре Киева горел кинотеатр «Панорама»Ангар арендовался как склад бытовой техники.
В 6:45 16 пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter