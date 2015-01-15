Кличко хочет бесплатно отдать столичным прокурорам 10 гектаров под строительство жилья (документ)

Киевский городской совет планирует предоставить прокуратуре города Киева в постоянное пользование два земельных участка общей площадью около 10 га для строительства жилых домов, пишут Наші гроші.

Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение на очередное заседание Киевсовета, которое состоится 22 января.

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Речь идет о двух участках на 15-м километре проспекта Победы, это на выезде из Киева по Житомирской трассе.

Один участок площадью 5,0030 га (кадастровый 8000000000:75:147:0010), вторая - 4,8996 га (кадастровый 8000000000:75:147:0011). Сейчас участки свободны от застройки.

Параллельно землю изымают из коммунальной собственности территориальной общины Киева и передают к землям государственной собственности.

Ранее оба участка находились в аренде у частной фирмы. По данным судебных дел, в 2009 г. их взяло в аренду предприятие ООО «Л-Медика». Землю фирма брала сроком на 10 лет для строительства малоэтажных жилых домов. При этом нормативная оценка участков была определена на уровне 17,91 млн грн. и 17,54 млн грн., то есть 35,45 млн грн.

В 2013 г. прокуратура Киева подала на фирму в суд с требованием расторжения договора аренды и возврата земельного участка. По утверждению прокурора, фирма систематически не вносила арендные платежи, в результате чего образовалась задолженность в размере 1,18 млн грн. Суд первой инстанции иск отклонил из-за несоответственно оформленных документов из налоговой, которые должны были засвидетельствовать наличие задолженности, а также то, что прокурор не доказал систематичность нарушения условий договора. Однако в феврале 2014 года апелляционный суд выявил неполное выяснение обстоятельств дела, признал перечень предоставленных документов достаточным для утверждения о систематических нарушениях, и постановил - договор расторгнуть, землю вернуть.

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Владельцами «Л-Медика» на момент аренды и суда оставались Юрий Трентяк из Закарпатья, а также киевляне Александр Дмитрук и Наталья Повашевич.

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