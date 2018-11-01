Кличко встретился с Ангелой Меркель и поблагодарил ее за поддержку Украины
Мэр Киева Виталий Кличко встретил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибыла с однодневным официальным визитом в Украину, в аэропорту «Борисполь».
Мэр поздравил канцлера в столице Украины и назвал ее визит важным для преодоления тех вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной.
«Мы благодарны за вашу поддержку Украины, за помощь в урегулировании тех проблем и больших вызовов, стоящих перед нашим государством. Надеюсь, сегодняшние встречи будут эффективными для дальнейших поисков модели и урегулирования ситуации на Востоке Украине», - отметил Кличко.
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В Киеве состоялись встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидерами парламентских групп. Также состоится дискуссия со студентами и возложение цветов к мемориалу Героям Небесной сотни.
Предыдущий визит Меркель в Украину состоялся в феврале 2015 года. Также канцлер приезжала в Киев в августе 2014 года.