Кличко встретился с Ангелой Меркель и поблагодарил ее за поддержку Украины

Мэр поприветствовал канцлера в столице Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко встретил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибыла с однодневным официальным визитом в Украину, в аэропорту «Борисполь».

Мэр поздравил канцлера в столице Украины и назвал ее визит важным для преодоления тех вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной.

«Мы благодарны за вашу поддержку Украины, за помощь в урегулировании тех проблем и больших вызовов, стоящих перед нашим государством. Надеюсь, сегодняшние встречи будут эффективными для дальнейших поисков модели и урегулирования ситуации на Востоке Украине», - отметил Кличко.

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В Киеве состоялись встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидерами парламентских групп. Также состоится дискуссия со студентами и возложение цветов к мемориалу Героям Небесной сотни.

Предыдущий визит Меркель в Украину состоялся в феврале 2015 года. Также канцлер приезжала в Киев в августе 2014 года.