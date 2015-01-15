​Кинотеатр "Жовтень" запустил предварительную продажу билетов для восстановления здания

Об этом говорится в сообщении кинотеатра на странице в соцсети. "Уже открыта продажа благотворительных билетов на будущие сеансы в "Жовтне" (скидка на соответствующую сумму на любой сеанс в будущем). Поддержим восстановление любимого кинотеатра вместе", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что столичные власти до сих пор не определили заказчика восстановления здания кинотеатра, несмотря на то, что пожар произошел почти 3 месяца назад. "Следовательно, нет сметы восстановления. Собранные средства будут направлены на сохранение и восстановление здания с последующим информированием общества о конкретных статьях расходов", - подчеркивается в сообщении.

Приобрести благотворительный купон можно на официальном сайте кинотеатра, его стоимость составляет 40 грн.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре "Жовтень" возник 29 октября в 21.40. Через несколько часов он был ликвидирован, но здание кинотеатра существенно пострадало. По предварительным расчетам, убытки составили около 7 млн грн.