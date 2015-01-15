Кличко назначил нового директора "Житнего рынка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). Ариду Ибадову, которая занимала эту должность ранее, перевели на другую должность для дальнейшей работы на предприятии.

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Своей первоочередной задачей на посту новый директор считает вывод предприятия из кризисного состояния, обеспечение его стабильной финансовой эффективности, а также возобновление популярности рынка среди киевлян.

«Основная цель на сегодняшний день - это возрождение утраченной мощности рынка, а также внедрение на предприятии новых европейских стандартов работы», - отметила Братиков.

Как сообщал УНИАН, осенью 2014 года КГГА решила проверить деятельность коммунальных предприятий "Бессарабский рынок" и "Житний рынок".