В Киеве сильный пожар уничтожил весь товар на складе магазина "Rozetka"
00:13, 16 января 2015Киев
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В Киеве в ночь с 14 на 15 января на складе, где хранились товары интернет-магазина Rozetka.ua, вспыхнул сильный пожар.
В Киеве сильный пожар уничтожил весь товар на складе магазина "Rozetka" / УНИАН
Пожар произошел в одноэтажном здании по улице Электриков 23-в, площадью 1200 квадратных метров, где хранились товары интернет-магазина.
Спасателям удалось ликвидировать пожар, но при этом весь товар со склада был уничтожен. Жертв и пострадавших нет.
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Сам склад принадлежит другому крупному интернет-магазину.
Владелец "Розетки" Владислав Чечеткин подтвердил факт пожара.
"Ущерб значительный, но мы прилагаем все усилия, чтобы это не сказалось на работе компании. Думаю, покупатели ничего не заметят",- рассказал он.
Причины пожара сейчас выясняются.
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