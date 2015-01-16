В Киеве сильный пожар уничтожил весь товар на складе магазина "Rozetka"

Пожар произошел в одноэтажном здании по улице Электриков 23-в, площадью 1200 квадратных метров, где хранились товары интернет-магазина.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, но при этом весь товар со склада был уничтожен. Жертв и пострадавших нет.

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Сам склад принадлежит другому крупному интернет-магазину.

Владелец "Розетки" Владислав Чечеткин подтвердил факт пожара.

"Ущерб значительный, но мы прилагаем все усилия, чтобы это не сказалось на работе компании. Думаю, покупатели ничего не заметят",- рассказал он.

Причины пожара сейчас выясняются.

По материалам: Мой Киев, ain.ua