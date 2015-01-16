Зарплаты киевских врачей не будут переводить в госбанки

12:06, 16 января 2015
Киев
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Мэрия Киева признала право врачей самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты

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Департамент охраны здоровья КГГА в ответ на многочисленные обращения работников отрасли здравоохранения Киева по вопросу перевода зарплат в государственные банки уточнил, что согласно приказу Министерства финансов Украины от 24.09.2010 №1086 бюджетные учреждения пользуются услугами банков, которые определяет конкурсная комиссия Минфина.

Об этом сообщается в разъяснительном письме Департамента охраны здоровья КГГА на руководителей медучреждений, директоров ГМО, начальников управлений по охране здоровья госадминистраций районов города Киева.

В то же время выбор уполномоченного банка для конкретной бюджетной организации осуществляется по письменному согласию работников этой организации, уточняется в письме.

Напомним, согласно приказу Минфина установлено, что заработная плата работникам госорганов и бюджетных предприятий должна проводиться через уполномоченные Кабмином банки, которые определяются на открытом конкурсе. По результатам проведенных конкурсов право на обслуживание зарплатных счетов и карт получили более 60 украинских банков, среди которых были также банки с государственной формой собственности. Данный перечень опубликован на сайте Министерства финансов и регулярно обновляется.

Как сообщалось, 25 декабря под КГГА прошла акция протеста работников бюджетных предприятий, которые не согласны с требованием мэрии перевести свои зарплатные счета из коммерческого в государственный банк. С протестующими встретился первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов, который пообещал провести разъяснительную работу с руководителями бюджетных организаций столицы и довести до их ведома, что перевод зарплат сотрудников в государственные банки носит рекомендательный характер, а не обязательный.

Позже Игорь Никонов потребовал прекратить давление на сотрудников бюджетных организаций столицы и не принуждать их переводить зарплатные счета в госбанки.

Напомним, протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки. В исполнение протокольных решений КМУ, в начале декабря КГГА разослала на все бюджетные организации столицы письма с требованием перевести зарплатные счета сотрудников и расчетные счета организаций на обслуживание в государственный банк.

Министерство финансов Украины официально признало, что данные протокольные решения Кабмина не соответствуют действующему законодательству Украины, и, соответственно, не являются обязательными для выполнения на местах.

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